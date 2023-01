Het is de voorbije jaren zelden gebeurd, maar na de wedstrijd tegen Zulte Waregem konden we niet anders dan Clinton Mata buizen. De 30-jarige rechtsback is al een hele poos niet meer op niveau. En na zijn wissel stapte de normaal altijd goedlachse Angolese Belg kop in kas naar binnen. Wat is er aan de hand? Onze huisanalist Franky Van der Elst weet dat Mata niet helemaal fit is. “Club heeft een goeie Mata nodig.”