Hij ontsnapt aan de naaktfouille, maar toch is hij de man die op het terreurproces écht in zijn blootje staat

Hij is een dronkaard, geeft hij toe. En hij is gokverslaafd. En hij heeft gelogen tegen het OCMW. En hij lijdt aan allerlei angsten, onder meer pleinvrees, die hij met veel pillen en drank bestrijdt. Bovendien is hij – volgens zijn eigen advocaat – op de rand van zwakbegaafd. Beschuldigde Smail Farisi verschijnt vrij, moet niet in de glazen box, maar wordt op het terreurproces wel dag na dag uitgekleed. “Maar een moordenaar. Neen, dat ben ik niet.”