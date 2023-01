Tweede leverancier biedt vast energiecontract aan, maar niet voor iedereen

Het contract met vaste prijzen, dat Mega vanaf maart aanbiedt, is voor alle duidelijkheid voorbehouden aan klanten die vandaag al bij Mega aangesloten zijn.

“In een eerste fase bieden we 10.000 bestaande klanten de mogelijkheid om hun variabel contract om te zetten naar een contract met vaste prijzen. We zijn benieuwd naar de interesse daarvoor”, aldus de woordvoerder van Mega.

Volgens het bedrijf zal dat vast contract ongeveer 10 procent duurder zijn dan een variabel contract bij Mega. “Voordeel voor de consument bij zo’n vast contract is wel dat die zeker is van zijn prijs, in het geval de energieprijzen later dit jaar weer zouden stijgen.” Een stijging die dan wordt doorgerekend in variabele energiecontracten.

Dat Mega in een eerste fase maar 10.000 eigen klanten een vast tarief aanbiedt, heeft te maken met de onstabiele energieprijzen van de voorbije maanden. Daardoor durft het gros van de energieleveranciers vandaag nog geen vaste contracten aan te bieden. Ze vrezen immers hun broek te scheuren, wanneer straks op de groothandelsmarkten de prijzen toch weer fors omhoog zouden gaan. Door slechts een beperkt aantal klanten een vast contract aan te bieden, probeert Mega – goed voor een marktaandeel van zo’n 5 procent – zich alvast in te dekken tegen zo’n scenario. Het bedrijf heeft op de Belgische markt zo’n 600.000 contracten lopen voor gas en elektriciteit.

Wie vandaag nog geen klant bij Mega is, maar zo’n vast contract wel ziet zitten, kan desnoods overstappen naar een variabel contract bij Mega. “Het is immers niet uitgesloten dat we later dit jaar nog meer klanten van Mega de mogelijkheid geven om naar een vast contract over te stappen.

