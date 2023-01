Trainer van Al-Nassr voorspelt: “Cristiano Ronaldo keert terug naar Europa”

Hoewel Cristiano Ronaldo, die komende zondag 38 jaar oud wordt, onlangs een zeer lucratief contract tekende tot de zomer van 2025 bij Al-Nassr is het niet gezegd dat hij daar afsluit. Sterker nog, zijn huidige trainer verwacht dat de Portugees weer terugkeert naar Europa.

“Cristiano Ronaldo zal zijn carrière niet afsluiten bij Al-Nassr, hij zal terugkeren naar Europa”, zo zegt Rudi Garcia tegenover Marca na het verlies in de halve finale van de Supercup.

De Fransman hoopt verder dat zijn elftal zich niet alleen maar focust op Ronaldo. “Het is belangrijk dat we normaal blijven spelen en niet élke bal naar Cristiano willen spelen. Maar als hij vrij staat en om de bal vraagt, moeten ze dat natuurlijk wél doen. Cristiano is één van de beste spelers ter wereld.”

Ronaldo speelde inmiddels twee officiële wedstrijd voor Al-Nassr, daarin was hij nog niet goed voor een doelpunt of een assist.