Union-doelman Anthony Moris gunt Dante Vanzeir zijn transfer naar MLS: “Maar hij mag ons wel allemaal op champagne trakteren”

“We kwamen tegen Charleroi niet echt in de problemen. Het enige minpunt is misschien dat we de wedstrijd niet helemaal doodmaakten”, vindt Anthony Moris. — © BELGA

Vanzeir out, Vertessen in. Union verliest met Dante Vanzeir een van zijn absolute smaakmakers aan de New York Red Bulls, maar met Yorbe Vertessen werd een soortgelijk profiel aangetrokken. Geen reden tot paniek dus bij Union. “We zijn hem al vergeten”, grapt doelman Anthony Moris.

Anthony, morgen wacht een enorm belangrijke wedstrijd tegen Antwerp in de halve finales van de Croky Cup. Zijn jullie er klaar voor?

“Ja, zeker weten. Het is inderdaad een cruciale wedstrijd, maar intussen zijn we het wel gewend om zulke wedstrijden te spelen. Door onze Europese matchen hebben we er ook al heel wat ervaring bij. We zitten momenteel in de goede flow, dat komt doordat we steeds gefocust zijn en het steeds wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Als we verder in de toekomst zouden denken, zouden we het heden missen en dat zouden we ons op het einde kunnen beklagen.”

Gustaf Nilsson was opnieuw de held in jullie vorige wedstrijd tegen Charleroi. Zorgt dat ervoor dat het vertrek van Dante Vanzeir misschien iets minder hard aankomt?

“Eigenlijk zijn we hem al vergeten.” (lacht) “Nee, natuurlijk wens ik Dante het allerbeste toe. Hij is een erg uitzonderlijke speler en hij heeft gedurende zijn periode hier enorm veel bijgedragen aan de ploeg. We hebben nog geen afscheid kunnen nemen, maar dat komt nog wel. Dan kan hij ons ook allemaal een fles champagne betalen. Als iemand een toptransfer maakt, is dat dankzij de hele groep. Individueel is zoiets niet mogelijk. We zijn erg fier om hem zo’n transfer te kunnen gunnen, zoals eerder met bijvoorbeeld Nielsen en Undav het geval was.”

Tegen Charleroi speelde je zelf jouw honderdste wedstrijd voor Union: hoe analyseer je die periode?

“Er is al heel wat gebeurd natuurlijk in die periode, ik ben blij dat ik mijn honderdste match samen met Siebe (Van der Heyden, die ook zijn honderdste wedstrijd speelde, red.) heb kunnen afwerken. We hebben samen al heel wat meegemaakt, al sta ik er niet al te veel bij stil. We willen elke dag geschiedenis schrijven, plezier maken en alles geven voor deze club. Maar als je mijn parcours bekijkt, klopt het dat het erg speciaal is om nu honderd wedstrijden op de teller te hebben voor de club van het moment. Op naar meer.”

Je vierde jouw jubileum met een clean sheet tegen Charleroi. Nog maar eens een bevestiging dat jullie organisatie op punt staat.

“Ja, we kwamen tegen Charleroi nooit echt in de problemen. We wisten dat ook zij defensief goed stonden, maar dat het hen voorin vaak aan wat efficiëntie ontbrak om tot echte kansen te komen. Dat we halverwege de eerste helft op voorsprong kwamen, was ideaal. Het enige minpunt is misschien dat we de wedstrijd niet helemaal doodmaakten. Bij een krappe 0-1-voorsprong weet je nooit wat er gebeurt. Als we die tweede maken, kunnen we een rustiger einde van de wedstrijd beleven. Al kwamen we tegen Charleroi nooit echt in de problemen.”

Het was ook nog eens een weerzien met jouw ex-coach Felice Mazzu. Blijft dat speciaal?

“Nee, niet echt. Het was specialer toen we tegen hem speelden wanneer hij nog bij Anderlecht zat. Nu is hij terug in een omgeving die hij kent, en de oude Felice komt weer naar boven. Ik ben blij voor hem, dus extra speciaal was het zeker niet. We speelden tegen Charleroi, niet tegen Felice.”