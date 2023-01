Kamerlid Michael Freilich (N-VA) installeert draaiende nummerplaat: “Ik dacht aan James Bond”

Freilich stuurde het ‘nieuws’ over zijn roterende nummerplaat maandag zelf de wereld in via zijn website. Hij vertelt dat hij zijn auto ‘gepimpt’ heeft met een roterende nummerplaat waardoor hij door één druk op de knop kan afwisselen tussen zijn P-plaat voor federale parlementsleden en zijn gewone kentekenplaat. “Ik weet dat sommige collega’s ervoor kiezen om die P-plaat heel de tijd te gebruiken, anderen behoeden zich daar dan weer voor, in de vrees het mikpunt te worden van agressie of op sociale media te belanden bij de minste uitschuiver op de baan”, aldus Freilich. Dat was volgens het Antwerpse Kamerlid bij hem niet de drijfveer.

“Ik vind dat ik mijn P-plaat niet voor privézaken moet gebruiken. Die plaat komt met een zekere verantwoordelijkheid en is handig om bijvoorbeeld mee te rijden in een konvooi tijdens een ministerieel bezoek. Ik vind het niet gepast om de kinderen ermee naar de voetbal te brengen of om ermee rond te rijden op vakantie.”

eBay

Het schroefjes uitdraaien en platen wisselen vond Freilich te omslachtig. “Als oplossing moest ik denken aan James Bond en zijn roterende nummerplaat. Dat moet toch ook in het echt mogelijk zijn, dacht ik bij mezelf… En inderdaad, op eBay kon ik zo’n knap systeem inderdaad op de kop tikken.” En dus rijdt hij sinds kort rond met een roterende nummerplaat op zijn Chevrolet, dat maakte hij maandag zelf bekend.

“Nadat ik er wat vragen over had gekregen van mensen die zich afvroegen of dat wel legaal was. Ze zagen me rijden, de ene keer met mijn P-plaat en de andere keer met mijn normale nummerplaat, en ze dachten dat dat illegaal was”, legt het N-VA-Kamerlid uit. Dat is het volgens Freilich niet, hij informeerde zich naar eigen zeggen bij specialisten. “Ze zeiden dat ik er altijd voor moet zorgen dat platen voor- en achteraan hetzelfde kenteken hebben en dat ik zeker niet mag wisselen tijdens het rijden of - erger nog - tijdens een trajectcontrole.”

“Uitzonderlijke situatie”

“De situatie van parlementsleden is uitzonderlijk aangezien zij over twee geldige nummerplaten beschikken”, vertelt woordvoerder Stef Willems van verkeersinstituut Vias. Hij wijst wel op het bestaan van artikel 62 bis van de wegverkeerswet. “Daarin staat dat het verboden is om een systeem te bezitten dat controles of het vaststellen van overtredingen kan bemoeilijken of verhinderen”, zegt Willems. “In het geval van meneer Freilich lijkt dat niet aan de orde, maar voor alle andere burgers is het aanschaffen van zo’n roterende nummerplaat ten zeerste af te raden en in ieder geval niet te gebruiken op de openbare weg.”

In 2020 nam de Antwerpse politie een auto in beslag waarop hetzelfde systeem geïnstalleerd was, toen maakte de eigenaar als ‘tweede nummerplaat’ gebruik van het kenteken van een nietsvermoedende auto-eigenaar uit Bredene.