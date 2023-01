Op de luchthaven van Luik zijn in het weekend van 21 en 22 januari drie luiaards gestorven die urenlang in een ijskoud vliegtuig zaten. De dieren kwamen uit Peru en vlogen via een tussenstop in Luik naar Indonesië, maar die zaterdag kon de lading van het Qatarese toestel niet gelost worden door zware sneeuwval.