Nog twee namen over voor positie van de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels: Domenico Tedesco en Peter Bosz

Bosz is een Nederlander die al onder meer voor Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Leverkusen en Lyon werkte. Hij is populair want staat voor aanvallend voetbal, maar behalve een promotie met Heracles heeft hij nog geen prijzen op zijn palmares. Hij raakte met Ajax wel tot in de Europa League-finale in 2017 (2-0 verlies tegen Manchester United).

Zijn laatste club was het Franse Lyon waar hij bij zijn ontslag in oktober van vorige op de negende plaats stond.