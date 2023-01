Drie gewonden, één in levensgevaar, bij mesaanval in metrostel in station Schuman: verdachte opgepakt

In het metrostation van Schuman in Brussel heeft de politie maandag een man opgepakt die er rondliep met een mes. Hij had even daarvoor op een metrostel enkele omstaanders aangevallen. Drie mensen raakten daarbij gewond, één van hen is in levensgevaar. Dat melden de federale politie en het parket van Brussel.

Het incident vond plaats rond 17.47 uur op een metrostel dat metrostation Schuman binnenreed. Een verdachte heeft er met een mes drie personen verwond. Eén van hen is in levensgevaar, de twee anderen liepen lichte verwondingen op. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen had de man willekeurige mensen aangevallen.

Verdachte opgepakt

De verdachte is een man van 30 jaar en volgens het parket zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. Het motief is nog onduidelijk, een onderzoek is geopend.

Op beelden op sociale media is te zien hoe de man door het metrostation loopt en mensen aanspreekt. Hij zwaait ook met het mes naar voorbijgangers. Kort heeft hij ook een heftigere aanvaring met een man.

De verdachte kon snel opgepakt worden door de federale spoorwegpolitie en de politie Brussel-Hoofdstad/Elsene. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe politieagenten hun wapens op de man richten en hem op de grond doen liggen. Vervolgens kunnen ze hem arresteren. Overige agenten manen omstaanders aan om het metrostation te verlaten.

De Britse journalist Jack Parrock was kort na de aanval ter plaatse. “Ik zag een man gearresteerd worden en medisch personeel die mensen hielpen die waren aangevallen. Eén man was zwaargewond en twee anderen hadden kleine snijwonden”, zegt hij. “Het leek erop dat de autoriteiten het snel onder controle hadden. De getuigen die ik sprak zeiden dat het publiek als het ware van hem wegliep. Daarna was de politie snel ter plaatse.” (Lees verder onder de video)

Metrostation afgesloten

Door het incident is het metrostation afgesloten en is het metroverkeer op de lijnen 1 en 5 onderbroken tussen Kunst-Wet en Merode. De MIVB heeft vervangbussen ingelegd,die rijden tussen Kunst-Wet en Merode (M5) of Montgomery (M1). Ook het tramverkeer op lijn 51 is onderbroken tussen Ukkel-Kalevoet en Hoogte Honderd.

“Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het drama in Brussel”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op Twitter. “Dank aan de politie voor de snelle interventie. We volgen de situatie op de voet.”