Marilyn Manson aangeklaagd voor jarenlang seksueel misbruik van minderjarige

De eerste ontmoeting tussen de vrouw, die anoniem wenst te blijven en zich Jane Doe laat noemen, en Marilyn Manson dateert van 1995. Zij was toen een grote fan van de shockrocker en wachtte hem na een concert in Dallas met enkele vriendinnen op aan zijn tourbus. Manson – echte naam Brian Warner – vroeg de leeftijd, het thuisadres en de telefoonnummers van alle meisjes.

Maagd

Jane en een vriendin werden door hem uitgenodigd op zijn bus. Daar liep het al snel uit de hand, voor ogen van de groepsleden van Manson. “De beschuldigde heeft meerdere handelingen van crimineel seksueel gedrag gesteld bij haar”, staat in de aanklacht te lezen. “Zij was toen minderjarig en maagd, maar hij dwong haar onder meer tot vaginale penetratie.”

LEES OOK. Marilyn Manson treft schikking met ‘Game of thrones’-actrice die hem beschuldigde van verkrachting

Volgens de aanklacht had Jane pijn en was ze “bang, kwaad, vernederd en verward” toen het allemaal gebeurde. Vervolgens zei Manson haar van de bus te gaan en bedreigde hij haar. “Als je het aan iemand vertelt, vermoord ik jou en je familie”, zou hij gezegd hebben.

Herhaald misbruik

Van een crewlid kreeg ze een telefoonnummer en een wachtwoord zodat zij en Manson elkaar nog zouden kunnen ontmoeten. Volgens de aanklacht greep ze na het incident veelvuldig naar alcohol en drugs en zou haar middelenmisbruik in de volgende jaren sterk toenemen. Ze had nog meermaals contact met Manson toen ze nog maar 16 was, en ook bij volgende gelegenheden zou hij zich agressief gedragen hebben en haar nog meerdere keren verkracht hebben. Hij zou haar ook psychologisch onder druk gezet en misbruikt hebben. Door haar onzekerheid uit te buiten, isoleerde hij haar volgens de klacht van haar familie en vrienden. “Ook toen ze meerderjarig was bleef hij haar manipuleren, uitbuiten en aanranden”, klinkt het verder.

Het is de eerste keer dat de zanger aangeklaagd wordt voor een seksueel misdrijf dat hij vroeg in zijn carrière, in de jaren 90, gesteld zou hebben. Er waren al heel wat aanklachten van vrouwen over seksueel geweld en misbruik, maar die zouden telkens na 2010 gebeurd zijn. Ook voor veel van die zaken zal hij zich in de toekomst nog moeten verdedigen. Een reactie van Manson op de nieuwe aanklacht is er nog niet. Opvallend is dat ook zijn toenmalige platenlabel Interscope en Nothing Records vernoemd worden als aangeklaagde partijen in de nieuwe klacht. Ook zij zullen zich dus moeten verantwoorden in de rechtbank.