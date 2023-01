De Handige Harry die ‘veel meer kan dan hard lopen’: Dit is Harry Toffolo, straks (wellicht) de nieuwe linksback van Anderlecht

Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger zo goed als beet. De Engelsman Harry Toffolo (27) komt over van Nottingham Forest in de Premier League en lijkt een linksback die van aanpakken weet. Zijn opa was een glasblazer uit Venetië, zijn vader is een grote Chelsea-fan en zelf klom de speler op van de lagere Engelse reeksen tot de top. Portret van een handige Harry. “Hij kan veel meer dan hard lopen. Hij heeft een hele goeie voorzet.”