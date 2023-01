De inflatie in ons land is in januari opnieuw minder fel gestegen dan de maand ervoor, van 10,35 naar 8,05 procent. Nog steeds een erg hoog cijfer, en dat ondanks de daling van de gas- en elektriciteitsprijzen. Boosdoener blijkt onze voeding: die blijft fors duurder worden. Hoe komt dat?