Canadese kardinaal die beschuldigd wordt van aanranding stapt op “vanwege hoge leeftijd”

De Canadese kardinaal Marc Ouellet, die een van de belangrijke functies bekleedde in het Vaticaan en eerder werd beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag, heeft maandag ontslag genomen vanwege zijn ‘hoge leeftijd’. Dat laat het Vaticaan in een persmededeling weten. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard.

De opvolger van Ouellet, de Amerikaan Robert Francus Prevost, neemt zijn functies over op 12 april.

In augustus 2022 werd de 78-jarige kardinaal, die prefect is van het Dicasterie voor Bisschoppen, beschuldigd van onaangepaste aanrakingen van een stagiaire tussen 2008 en 2010 toen hij aartsbisschop van Quebec was. Die feiten bleken uit gerechtelijke documenten van het Hooggerechtshof van de Franstalige provincie in Canada.

Monseigneur Ouellet heeft de beschuldigingen altijd ten stelligste ontkend, maar zei bereid te zijn mee te werken aan een onderzoek om zijn onschuld te bewijzen. Volgens paus Franciscus waren er onvoldoende elementen om een canoniek onderzoek naar de feiten te openen.

In december raakte bekend dat de kardinaal zelf een klacht zou indienen tegen de vrouw voor smaad, omdat zij hem onterecht van seksuele agressie zou beschuldigen. Het bisdom van Quebec liet weten dat er intussen een tweede klacht door een andere vrouw tegen de kardinaal werd ingediend in 2020, een klacht die pas twee weken geleden bekendgemaakt werd in het weekblad Golias.

Marc Ouellet werd bij het laatste conclaaf in 2013 waarbij Jorge Bergoglio tot paus werd verkozen, genoemd als een van de favorieten.