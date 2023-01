Hoe Lionel Messi na gewonnen wereldtitel verbannen werd van Instagram (en spijt heeft van gedrag na clash met Oranje)

Lionel Messi vindt het achteraf niet leuk wat er op het WK tegen Nederland gebeurde na de kwartfinale tussen Argentinië en het Nederlands elftal. De Argentijnse vedette heeft dat gezegd in het eerste grote interview dat hij heeft gegeven nadat hij zich met zijn land tot wereldkampioen had gekroond.

De wedstrijd tussen Oranje en Argentinië stond bol van incidenten. Op het veld maakte Messi na de gewonnen strafschoppenserie een babbelgebaar richting Louis van Gaal. Hij gaf later ook nog een verbale sneer richting de Nederlandse bondscoach van Oranje.

“Van Gaal beweert dat hij wil voetballen, maar laat zijn team lange ballen spelen”, liet Messi zich toen ontvallen. Ook Wout Weghorst moest het later in de catacomben ontgelden. “Waar kijk je naar, idioot? Hoepel op”, beet Messi de Nederlandse spits toe.

In gesprek met TyC Sports vertelt Messi dat hij baalt van de gang van zaken.

“Ik was op de hoogte van alle uitspraken van Van Gaal voor de wedstrijd. Sommige ploeggenoten vertelden wat hij gezegd had. Toen het uiteindelijk allemaal voorbij was, vond ik het niet fraai wat ik had gedaan. Dit zijn momenten van grote spanning, veel nervositeit en alles gebeurt heel snel. Je reageert zoals je reageert, maar ik dacht er helemaal niet over na. Het gebeurde. Ik hou er niet van om zo over te komen, maar dit zijn dingen die ook gebeuren.”

Messi liet ook weten dat hij de partij tegen Mexico de moeilijkste van allemaal vond. Die wonnen de Argentijnen met 2-0 dankzij goals van Messi en Enzo Fernandez.

“Tijdens die wedstrijd stond alles op het spel voor ons”, aldus de superster, die dus niet koos voor de finale tegen Frankrijk bijvoorbeeld. “Ondanks het resultaat was dit ook onze slechtste wedstrijd. We moesten winnen en dan ga je anders voetballen. Ik geloofde er wel in, maar zonder deze groep had het een pak lastiger geweest.”

Nog een opvallende passage: Messi over… zijn Instagram-account, die hij overigens zelf beheert. “Die werd een paar dagen geblokkeerd door het aantal berichten dat ik kreeg na het winnen van de wereldtitel. Ik had een miljoen berichten in mijn inbox en dan werd ik geblokkeerd.”