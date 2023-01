Nog geen droomtransfer naar Messi en co voor jonge Duivel Johan Bakayoko: PSV weigert bod van PSG

Johan Bakayoko (19) speelde zich in de kijker van de Franse topclub PSG en de club van Mbappé en Messi deed ondertussen een eerste bod. Dat werd door de Eindhovenaren van de tafel geveegd en de vraag is of de Fransen nog een nieuwe pogingen zullen doen. Het doel van PSG was Bakayoko aankopen om hem dan elders te laten rijpen met het oog op de toekomst.

De Belgische belofteninternational die bij de jeugd van Anderlecht en Club Brugge speelde en in 2019 de overstap maakte naar PSV maakte indruk in Nederland. Bakayoko scoorde een paar knappe doelpunten bij Jong PSV in de tweede klasse, maar zit dit seizoen ook al aan 14 duels bij de A-ploeg waarin hij 3 keer scoorde. Spitsen-trainer Ruud van Nistelrooij ziet veel potentieel in hem. De tiener met Ivoriaanse roots heeft in Eindhoven nog een contract tot 2025 en zijn marktwaarde wordt op 4,5 miljoen euro geschat. (jug, pjc)