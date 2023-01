Top van de voetbalbond in Duitsland voor nieuwe bondscoach: Domenico Tedesco is favoriet, Peter Bosz de nummer twee

De voetbalbond zat maandag in Duitsland om de onderhandelingen met de 37-jarige Domenico Tedesco voor de functie van Belgisch bondscoach af te handelen. Indien ze financieel overeenkomen, wordt zijn aanstelling wellicht dinsdag officieel. Zo niet, komt de 59-jarige Nederlander Peter Bosz in beeld.

Halverwege deze week lekten de namen van Joachim Löw (63), Mauricio Pochettino (51) en André Villas-Boas (45) uit als kandidaat-bondscoaches. Het drietal toptrainers werd al vroeg opgegeven, want niet haalbaar. Zelfs hun assistenten vroegen meer dan een gemiddelde coach uit de Jupiler Pro League. Daarom werd gekeken naar goedkopere opties. Uiteindelijk bleven er uit de honderden kandidaturen op de shortlist twee over: Domenico Tedesco en Peter Bosz, met een voorkeur voor de eerste.

CEO Peter Bossaert en Jelle Schelstraete, Operational Director Football bij de voetbalbond, verbleven maandag al in Duitsland in de hoop de besprekingen met Domenico Tedesco af te ronden. Het gaat over het financiële en ook over de samenstelling van zijn staf. Tedesco wil zijn vaste assistent Andreas Hinkel (40) en keeperstrainer Max Urwantschky (41) mee in de staf opnemen. Het trio werkte al samen bij de jongste twee clubs van Tedesco, Spartak Moskou (2019-21) en RB Leipzig (2021-22).

Tedesco is met 37 jaar nog jong — © Getty Images

Laptop en aanvallend voetbal

Tedesco staat bekend als ‘laptoptrainer’, een omschrijving ooit uitgevonden door gewezen Bayern München-speler en huidig analist Mehmet Scholl om coaches zonder noemenswaardige spelerscarrière maar met veel boekenwijsheid te duiden. Tedesco speelde inderdaad nooit op hoog niveau en won in zijn carrière van zes jaar op het hoogste niveau één prijs: de Duitse beker met RB Leipzig vorig seizoen.

Peter Bosz zit voorlopig op de reservebank, maar is een even verrassende naam. De trainer die in 2017 met Ajax de finale van de Europa League bereikte en met 2-0 verloor van Manchester United, heeft een uitstekende reputatie op het vlak van aanvallend voetbal. Overal waar hij komt, trekt hij de aanvallende registers open. Het leidt tot veel plezier op de tribunes, maar niet tot veel prijzen, op een promotie met Heracles naar de Eredivisie na. In tegenstelling tot Tedesco kan hij wel bogen op een spelerscarrière, met onder meer acht interlands voor Oranje.

© AFP

24 maart eerste interland

Wie het ook wordt, hij zal samenwerken met ex-Rode Duivel Frank Vercauteren, met wie de voetbalbond een principeakkoord bereikte voor de functie van technisch directeur.

Als de onderhandelingen met Tedesco een goede afloop kennen, wordt zijn aanstelling zo snel mogelijk bekendgemaakt. Sinds op 13 december van vorig jaar de vacature op de website van de voetbalbond werd geplaatst, is er al veel tijd voorbijgegaan.

De eerstvolgende interland van de Rode Duivels staat op het programma op 24 maart in Zweden in het kader van de voorronde voor het EK 2024 in Duitsland.