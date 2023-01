Eerste geautomatiseerde winkel geopend op Brussels Airport

Op de luchthaven Brussels Airport kunnen reizigers voortaan ook bier en chocolade kopen in een geautomatiseerde winkel. De gekozen producten worden automatisch herkend met behulp van 3D-camera’s en intelligente meubels, waarna de reiziger kan afrekenen aan een betaalterminal. Uitbater Lagardère Travel Retail Belgium werkt ervoor samen met het IT-bedrijf Atos.

Passagiers kunnen de winkel binnengaan door hun instapkaart te scannen. De technologie houdt bij welke producten ze van de schappen nemen - ze moeten dus niet worden gescand -, en aan de betaalterminal kunnen ze het overzicht controleren en hun aankopen betalen. Er is ook een QR-code waarmee de klanten op hun smartphone kunnen volgen welke producten geregistreerd worden.

De winkel ‘Quick N’ Easy’ bevindt zich in pier A, waar de Schengen-vluchten vertrekken op Brussels Airport.Het geautomatiseerde verkooppunt werd de voorbije weken al getest.

Lagardère Travel Retail Belgium baat een dertigtal winkels uit. Die zijn vooral in de luchthaven van Zaventem gevestigd, maar enkele ook in de luchthaven van Charleroi en in het station Brussel-Zuid.