Jong Genk speelt thuiswedstrijd tegen SK Beveren… in Beveren én zonder fans: “Geen enkel team stelde zich flexibel op”

Jong Genk zal zijn thuiswedstrijd van vrijdag (20u00) tegen SK Beveren, op de 21e speeldag van de Challenger Pro League, afwerken in het Freethielstadion in Beveren. Fans zijn niet welkom om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft. Dat meldt de Pro League maandag.

Beveren laat weten dat door intensief gebruik, zowel door de A-ploeg als door Jong Genk, het veld van de Cegeka Arena zich in slechte staat bevindt. Vooral de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem speelde de grasmat parten na een defect in de drainage. Tegen Seraing lag ze er alweer een stuk beter bij, maar bij Genk zijn ze op hun hoede voor extra speelschade.

Daarom dat de thuiswedstrijd van Jong Genk tegen Beveren niet in de Cegeka zal plaatsvinden. “KRC Genk onderzocht alle mogelijke oplossingen om de wedstrijd op een veld van een naburige club te laten doorgaan”, klinkt het. “Geen enkel team stelde zich flexibel op. Als laatste redmiddel heeft SK Beveren voorgesteld de deuren van de eigen Freethiel te openen, zodat de wedstrijd vrijdag alsnog op een veilig en reglementair veld afgewerkt kan worden.”

Geen fans

Om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft, zal de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvinden, aldus Beveren. “Aangezien door deze beslissing geen fans toegelaten zullen worden in het Freethielstadion, moedigen wij onze supporters aan de wedstrijd te volgen in een café waaraan een supportersclub verbonden is.”

SK Beveren staat in de stand op de tweede plaats met een punt minder dan leider RWDM. Jong Genk volgt als elfde en voorlaatste in de Challenger Pro League. In de Youth League neemt Jong Genk het op 8 februari op tegen de Italiaanse topclub Juventus, die partij zal worden afgewerkt op het B-veld achter de Cegeka Arena.