Wie wordt de spits van Anderlecht? Parma wil Servisch target kapen, Venezolaan wordt genoemd als alternatief﻿

Wie wordt de nieuwe spits van Anderlecht? Strijkt er op deadlineday nog een aanvaller neer? De Serviër Petar Ratkov (19) van TSC Backa Topolo lag in pole-positie, maar plots is er een kaper op de kust. Parma is ook in de dans gesprongen.

Volgens Servische bronnen bood Anderlecht 1,5 miljoen euro inclusief bonussen, terwijl Serie B-club Parma 2 miljoen voorstelt plus het aanbod om de speler nog zes maanden bij het nummer 3 van de Servische competitie te laten rijpen. Backa Topolo claimt ondertussen dat er eigenlijk nog geen officiële aanbiedingen binnen zijn voor Petar Ratkov, maar lijkt zich wel te verlekkeren op het geld van Parma dat ze sneller zouden kunnen opstrijken dan dat van Anderlecht.

© Pro Shots/Sipa USA

Het blijft een complex dossier, want wat als deze deal niet doorgaat? Na Thomas Henry weer een target dat geschrapt kan worden. Zal Anderlecht dan nog proberen om een andere aanvaller te strikken? Het regent alvast namen van potentiële kandidaten. Eén van de meest aannemelijke luistert naar de naam Sergio Cordova (25) van het Duitse Augsburg. De 16-voudige Venezolaanse international werd in 2017 voor 1 miljoen euro naar de Bundesliga gehaald, maar voortdurend uitgeleend. Tot oktober speelde hij nog voor Real Salt Lake City in de Amerikaanse MLS en daar was hij toch goed voor 11 goals en 1 assist in 35 matchen. Bij Augsburg - het nummer 13 in Duitsland - staan ze wel open voor een vertrek. Anderlecht informeerde halfweg januari bij Midtylland ook naar spits Sory Kaba (27), maar de voormalige goalgetter van OH Leuven staat niet meer bovenaan de lijst: de tijd tikt.

Definitieve transfer Hoedt

Op uitgaand vlak is er wel positief nieuws van Wesley Hoedt (28). De overbodige verdediger heeft een akkoord met het Engelse Watford en de nummer 4 uit The Championship zou de Nederlander zelfs definitief overnemen met een contract van 2,5 jaar. Er is sprake van een transfersom van 2 miljoen euro, maar dat bleef onbevestigd. Spits Sebastiano Esposito wordt door Inter voor 5 maanden uitgeleend aan Bari in de Serie B. (jug, thst, bvv)