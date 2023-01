Drie jonge Cercle-verdedigers waren dit seizoen elk al goed voor een beslissende goal: “De verdienste van heel het team”

Cercle Brugge was na de jongste speeldag de grote winnaar. De rechtstreekse concurrenten OHL en STVV speelden gelijk in hun onderlinge duel en na de zege tegen Gent duikt Cercle meteen weer de top acht binnen. Het resultaat van een duidelijk beleid, hard werk, een herkenbaar systeem en een sterke driemansverdediging.

Dominik Thalhammer kreeg op zondag 18 september de bons, op donderdag 22 september speelde Cercle de eerste oefenmatch onder Miron Muslic in Roosendaal tegen Heerenveen. Hij testte het systeem uit met drie verdedigers achterin en installeerde het ook in zijn eerste competitiematch als T1 tegen AA Gent. Cercle won met 3-4 en Muslic speelt sinds die zondag 2 oktober steevast met drie man achterin.

De laatste weken zijn dat consequent Boris Popovic, Christian Ravych en Jesper Daland. Jean Marcelin, ooit door Monaco 10 miljoen euro waard bevonden en Senna Miangue waren niet altijd fit of scherp en zijn de doublures. Het huidige trio is erg complementair, ook al slaagde Cercle er slechts twee keer in om de nul te houden, op Seraing en net voor het WK op Stayen tegen STVV.

Boris Popovic is 22 jaar en aan zijn tweede seizoen bezig bij Cercle. De Serviër kwam vorig seizoen samen met Edgaras Utkus over van AS Monaco. Popovic moest aanpassen, maar werkte zich op in de rangorde en is nu de vaste man achterin op de rechterkant. Defensief staat hij zijn mannetje en op corners zorgt hij constant voor gevaar. Popovic scoorde al twee keer en dat is er eentje meer dan Christian Ravych, 20 en dit seizoen onverwacht de grote revelatie geworden. Ook Jesper Daland veegde afgelopen zondag de nul en scoorde zijn eerste goal dit seizoen.

Focus

Opvallend is ook dat de goals van zowel Popovic, Ravych als Daland beslissend waren. Voor Popovic was dat de 0-1 op Seraing, Ravych scoorde de winnende treffer tegen OHL (2-1) en Daland deed dat zondag tegen Gent (3-2). Of de drie jonge verdedigers nog lang voor Cercle zullen spelen is niet zo zeker. Popovic stond al in de belangstelling van PSV en stak niet onder stoelen of banken dat hij ambitie heeft. “Cercle is een springplank en een uitstalraam voor jonge voetballers.”

Daland ging al proeftrainen bij Monaco en speelde al mee in een oefenmatch. Men vreesde dat hij deze winter zou vertrekken, maar het is nu wel duidelijk dat hij zal blijven tot juni. Popovic en Daland delen dezelfde mening. “Dit is een fantastische groep en de sfeer is top. Voor het seizoen hebben we gesteld dat we voor een plaats bij de top acht gaan en die doelstelling blijft zonder onszelf druk op te leggen. Beiden geven ook mee dat hun focus de komende maanden op Cercle en het behalen van die Europe play-offs ligt. Nadien wenkt allicht het buitenland. Voor Christian Ravych liggen de zaken anders. Hij kwam twee jaar geleden transfervrij over van Club en werd nooit officieel bij de transfers opgegeven. Maar Ravych maakte indruk op training, bij de beloften en in de voorbereiding onder Thalhammer op diverse posities. Muslic kneedde hem verder tot de verdediger die hij nu is.

“Dat is de vooral de verdienste van het team, van het collectief, dus”, blijft Ravych bescheiden. “Iedereen pusht ons hier in de juiste richting, de coach geeft ons enorm veel vertrouwen. Hij vraagt ons alle drie om agressief te zijn en vooruit te verdedigen en dat lukt prima, onze doelpunten zijn daar ook een aangenaam gevolg van. Als we daarmee de top acht bereiken, zou dat natuurlijk super zijn.”