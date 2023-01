Lichaam van vermiste Chinese tiener is teruggevonden, maar dat roept alleen maar meer vragen op

Na drie maanden is het lichaam van de 15-jarige Chinese student Hu Xinyu teruggevonden, en dat op amper 5 minuten stappen van de school waar hij verdween. Dat roept veel vragen op in een land dat bekendstaat voor extensieve camerabewaking. Een autopsie en meer onderzoeksdaden moeten meer duidelijkheid brengen.

Op 14 oktober 2022 verdwijnt Hu Xinyu. De 15-jarige Chinees is in september pas begonnen met studeren aan een privékostschool in Yanshan, en die bewuste dag daagt hij ’s ochtends niet op in de les. Op camerabeelden is hij een kwartier voor de les zou beginnen nog te zien tot hij plots verdwijnt tussen de slaapzaal en het lesgebouw, waar geen bewakingscamera’s hangen. En weg is hij.

Zes uur later worden zijn ouders op de hoogte gebracht van de verdwijning. Weggelopen lijkt hij niet te zijn: in zijn kamer vinden ze zijn geld en zijn horloge. Een dictafoon en een kaart waarmee hij op school maaltijden kan kopen zijn de enige zaken die hij mee heeft, zo staat te lezen in het opsporingsbericht.

Zoektocht

Maar de jongen is nergens te vinden. De politie gebruikt drones, speurhonden en hoogtechnologische zoektoestellen om de verdwenen tiener te vinden. Een gebied van 40 hectare vlakbij de school wordt afgezocht, net als 200 kilometer rivier, 22 kilometer treinsporen, 72 meren en drie waterreservoirs. Zelfs een zoektocht met duizenden familieleden, sympathisanten en buurtbewoners levert niets op.

Het verhaal gaat ondertussen een eigen leven leiden op het internet. Hoe kan het, vragen veel mensen zich af, dat in een land vol bewakingscamera’s als China een 15-jarige zomaar uit een school kan verdwijnen?

Pas op 7 januari komt de politie met een mededeling naar buiten. Daarin staat dat geen bewijs gevonden is dat Hu vermoord is of betrokken is geraakt bij een ongeval in de school. Hij zou de campus zelf verlaten hebben, zegt hij. Diezelfde dag nog gaat de zoektocht verder. Opnieuw zonder resultaat.

Lichaam gevonden

Pas afgelopen zondag, meer dan 100 dagen na de verwijning van Hu, wordt op 5 minuten stappen van de school een lichaam gevonden. Veel twijfel is er niet: de kleding komt overeen met wat Hu gedragen zou hebben. DNA-tests bevestigen: het gaat om de verdwenen jongen. Bij zijn lichaam ligt de dictafoon, die nu geanalyseerd zal worden. Wat er met de jongen gebeurd is, daar zegt de politie nog geen antwoord op te hebben. Hoe het kan dat het lichaam zo dichtbij lag, in een gebied waar al eerder gezocht is, kan ook niemand beantwoorden. Meer vragen dan antwoorden. Een autopsie en meer onderzoeksdaden zullen meer duidelijkheid brengen, beloven de hulpdiensten.

Ondanks alle camerabewaking zijn verdwijningen geen unicum in China. In 2020 verdwenen er nog een miljoen mensen, goed voor 2.739 personen per dag.