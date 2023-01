Wegen van Valencia en trainer Gennaro Gattuso scheiden

Gennaro Gattuso is niet langer de trainer van Valencia. Dat heeft de Spaanse club, pas veertiende in de stand, maandag gemeld.

De 45-jarige Italiaan stond sinds de zomer van 2022 aan het roer bij Valencia. Onder Gattuso wilde het niet echt vlotten en het team staat pas op de veertiende plaats in de Spaanse hoogste klasse, met amper een punt meer dan Cadiz op plaats achttien, de eerste zakker. Clubicoon ‘Voro Gonzalez neemt de spelersgroep bij Valencia voorlopig onder zijn hoede.

De voormalige wereldkampioen is vooral gekend voor zijn exploten in Italië, waar hij als speler van 1999 tot 2012 de kleuren van AC Milan verdedigde. Met de Rossoneri won hij onder meer tweemaal de Champions League (2003, 2007) en twee keer de landstitel (2004, 2011).

De 73-voudige Italiaanse international vatte zijn trainerscarrière in 2013 aan bij het Zwitserse FC Sion. Na passages bij US Palermo, OFI Kreta en AC Pisa werd hij in 2017 aangesteld als trainer bij AC Milan, waar hij tot mei 2019 zou aanblijven. In december 2019 nam Gattuso het roer over bij Napoli, waar hij in 2020 de Coppa Italia won, voorlopig zijn enige trofee als trainer.