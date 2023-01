Onderzoek geopend naar doodsbedreigingen tegen Waalse minister en twee lokale politici

De bedreigingen werden geuit in een en dezelfde met de hand geschreven brief, die op 20 december bij het gemeentebestuur van Bertogne in de brievenbus viel. In de dreigbrief verzet de auteur zich tegen de aangekondigde fusie van Bertogne met Bastogne. Hij zegt goed bewapend te zijn en de drie politici goed te kennen, net als hun vaste gewoontes.

Burgemeester Franco zegt vorige week het schepencollege op de hoogte te hebben gebracht van de feiten, maar weigert verdere commentaar. “De politie doet haar werk. Ik krijg om de twee weken een verslag.”

Persmagistraat Anne-Sophie Guilmot van het parket van Luxemburg bevestigt dat een onderzoek geopend is, maar zegt dat er nog geen verdachte kon worden geïdentificeerd.