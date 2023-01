Vertrekt Dodi Lukebakio nog bij Hertha?

Zo weigerde Hertha een bod van Sevilla, ook PSV werd wandelen gestuurd, maar er staan nog gesprekken met meerdere geïnteresseerden - ook uit Frankrijk en Engeland - gepland. In een ideale wereld laat Hertha Lukebakio niet gaan: de club zit in degradatienood, de Belg scoorde al zeven keer en is dus zeer belangrijk.

Overigens dachten ook Galatasaray, Sassuolo en Mallorca de Rode Duivel. Die clubs zag de speler zelf niet zitten.