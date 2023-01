Speelt KRC Genk zijn topschutter kwijt? Southampton laat Paul Onuachu (nog) niet los

Voor Paul Onuachu wordt het op zijn 28ste stilaan nu of nooit. De Nigeriaanse aanvaller droomt al van kinds af van een avontuur in de Premier League. Zijn onwaarschijnlijke statistieken bij KRC Genk zouden bepaalde Engelse clubs ook moeten overtuigen om de imposante aanvaller binnen te rijven. Onuachu scoorde in 134 officiële wedstrijden al 85 keer voor de leider in de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen heeft hij met zestien goals in negentien matchen een belangrijk aandeel in het Genkse superseizoen. Met links, rechts en het hoofd, in duel, uit de draai of vanop de stip: het maakt hem weinig uit. Bovendien is Onuachu een ploegspeler, die niet op een inspanning kijkt, altijd aanspeelbaar is als aflossingspunt voorin en met zijn 2,01 meter ook defensief een hoofdrol speelt op stilstaande fases.

Onuachu scoorde in 134 officiële wedstrijden al 85 keer voor KRC Genk. — © Dick Demey

Belofte

Geen wonder dat het Genkse Head of Football Dimitri de Condé en coach Wouter Vrancken de voormalige Gouden Schoen niet willen zien vertrekken. Alleen is er ook een menselijke en financiële kant aan het verhaal. KRC Genk heeft Onuachu, die al sinds 2019 aan boord is en enkele ontgoochelende mercato’s achter de rug heeft, altijd beloofd om open te staan voor een ernstig bod uit de Premier League. Een bod dat ook de club moeilijk kan weigeren voor een speler van zijn leeftijd, die in juli zijn laatste contractjaar zou ingaan.

Alleen wil de club zo’n bod - dat richting 20 miljoen euro zal gaan - natuurlijk niet op de slotdag van een mercato binnenkrijgen. Op het moment dat het bijna onmogelijk wordt om nog een waardige vervanger te vinden. In een seizoen waarin je de competitie met onwaarschijnlijke statistieken (58 op 66) domineert.

© Dick Demey

Rode lantaarn

Maar aan die verzuchtingen hebben Engelse clubs geen boodschap. Zij doen hun zaakjes traditiegetrouw op deadline day, een slotdag van de mercato waarop de meest onwaarschijnlijke (schijn)bewegingen worden gemaakt. Dit jaar ook door het bedreigde Southampton, dat als rode lantaarn in de Premier League twee punten minder telt dan de veilige nummer 17 Wolverhampton.

Daarom willen de Saints hun aanval versterken. Met één of waarschijnlijk zelfs twee nieuwe spitsen. Daarvoor hebben ze een handvol targets in het vizier, probleem is dat alleen zij weten in welke volgorde die worden bestookt. Bij dat handvol zit dus Onuachu, zo werd maandag met een ontoereikend bod bevestigd. Naast onder meer Vitinha (Braga), Dembele (Lyon), Sulemana (Rennes) en Moffi (ex-Kortrijk, nu Lorient). Intussen staat Southampton-spits Che Adams in de belangstelling van Everton en Leeds, waardoor de carrousel nog een extra zwier kan krijgen.

Het wordt dus nog een dinsdag vol klamme handjes. In Southampton en Genk, maar vooral ook voor Paul Onuachu.