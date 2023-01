Koppel opgepakt in Russisch restaurant nadat klant hen kritisch over oorlog hoort praten

Een echtpaar is opgepakt in een Russisch restaurant en aangeklaagd wegens ordeverstoring. Een andere klant van het restaurant zou de politie gebeld hebben omdat het koppel kritisch sprak over de oorlog in Oekraïne. Dat melden verschillende lokale media.

Olesya en Alexei Ovchinnikov zaten te eten in een restaurant in de stad Krasnodar, in het zuiden van Rusland, toen de politie binnenviel en hen aanhield. Een of meerdere andere klanten zouden de politie gebeld hebben omdat het koppel zich uitsprak tegen de oorlog in Oekraïne. Dat berichten verschillende lokale media, net als enkele Rusland-kritische internationale en Russische nieuwssites. Zo benadrukken Novaya Gazeta en Radio Svoboda dat het volgens hun dochter om een opgevangen privégesprek ging.

Het koppel werd geboeid, en zou tegen de grond gewerkt zijn en een uur lang ter plaatse gehouden zijn, voor ze naar een politiebureau werden gebracht. Daar zouden ze de nacht moeten hebben doorbrengen, in afwachting van een proces, terwijl hun negenjarige kind door anderen opgevangen moet worden.

Ordeverstoring

Olesya en Alexei Ovchinnikov zijn in een proces-verbaal aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde. Er is sprake van een inbreuk op artikel 20.1 van het wetboek van administratieve overtredingen, dat belediging en minachting van de staat verbiedt. Volgens de man en vrouw vertelden de politieagenten hen uitdrukkelijk dat de aanhouding te maken had met hun anti-oorlogsretoriek, meldt onder meer de lokale zender Ghest Krasnodar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de regio Krasnodar ontkende de zaak niet, volgens de Russische krant Bloknot Krasnodar, en verklaarde dat de omstandigheden van het incident onderzocht worden.

“Glorie aan Oekraïne!”

Een video gaat rond die de geboeide vrouw in het restaurant zou tonen. Ze roept onder meer pro-Oekraïense slogans en lacht. Bloknot Krasnodar schrijft dat de vrouw niet alleen “onfatsoenlijk sprak over de speciale militaire operatie”, maar ook scheldde, “godslasterende” uitspraken deed, en “uitdagend en vreemd” gedrag vertoonde. Volgens Igor Sushko van de pro-Oekraïense denktank Wind of Change zei de vrouw: “Glorie aan Oekraïne! Nee, ik ga mijn mond niet houden! (...) Glorie aan de helden!” Ze zou aan de politieagenten ook gezegd hebben dat ze hun schaamte voelde.

Sushko schrijft op Twitter dat Olesya en Alexei Ovchinnikov volgens lokale media drie tot vijf jaar celstraf zouden riskeren. Hij zegt ook dat er geruchten zijn dat de vrouw tijdelijk werd vrijgelaten om opvang voor hun dochter te regelen, voor ze zich opnieuw bij de politie zou moeten gaan aanbieden, maar dat ze mogelijk ondergedoken zou zijn. Volgens Sushko is er momenteel tegenstrijdige informatie daarover.