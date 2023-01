De eerste drie weken van het jaar hebben straatvegers in Brussel al bijna twee ton lachgashulzen ingezameld. Als ze niet helemaal leeg zijn, veroorzaken ze explosies in de verbrandingsovens.

Net Brussel, dat verantwoordelijk is voor de afval­ophaling en -verwerking, ziet een duidelijke link tussen de grote hoeveelheid gevonden lachgaspatronen en het toegenomen druggebruik. “Een groot deel van de buizen vinden we in de buurt van clubs en bars”, zegt woordvoerder Camilla Pilotto.

Opvallend is ook dat het gaat om buizen van 500 gram. Die zijn een pak groter dan de kleine zilveren patroontjes die als zwerfvuil worden achtergelaten. Doordat ze in het rest­afval belanden, zijn de drie verbrandingsovens in Brussel al meermaals stilgevallen. Wanneer de cilinders niet helemaal leeg zijn, ontstaan in de ovens explosies die grote schade veroorzaken. Zo’n oven herstellen duurt telkens minstens 48 uur.

“Het probleem groeit ook in Vlaanderen”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De buizen worden er in Vlaanderen op voorhand uitgefilterd, maar dat is een zeer arbeidsintensief proces. (km)