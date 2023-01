Lokale afdelingen dumpen CD&V-etiket

Onder meer in Arendonk is voor een nieuwe naam gekozen: “We hadden de indruk dat de naam CD&V ons schade berokkende.” — © RR

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden pas plaats over ruim anderhalf jaar, maar deze maand kondigden de CD&V-afdelingen van Bree (onsBree), Rotselaar (ROX), Arendonk (Iedereen 2370), Vosselaar (VOLK) en Hulshout (nog niet bepaald) aan om niet onder de CD&V-vlag naar de stembus te gaan. Eerder hadden de afdelingen in Kortenberg, Kortenaken, Bocholt en Bilzen hetzelfde beslist.

In Arendonk wordt als een van de redenen gegeven dat “niet iedereen zich kon vinden in de naam CD&V”, verklaart voorzitter Luc Van Steenbergen. “Het zijn de jongeren in de afdeling die de aanzet hebben gegeven voor de naamsverandering. De voorbije nationale verkiezingen gingen de resultaten ook in dalende lijn; wij hadden de indruk dat de naam ons schade berokkende.”

CD&V nationaal maakt zich vooralsnog geen zorgen. “De beweging die we nu zien is op zich niet onlogisch, en gebeurt bij elke lokale verkiezing”, legt partijwoordvoerder Jan Vanderhoeven uit. “CD&V geeft haar afdelingen veel autonomie in de keuzes die ze maken.”