IMF verhoogt groeiprognoses voor wereldeconomie

De wereldeconomie zal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende hoge inflatie iets beter opvangen dan aanvankelijk werd gevreesd. Dat komt niet in de laatste plaats door de ontwikkelingen in China, blijkt dinsdag uit de bijgewerkte prognose van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In zijn bijgewerkte prognose verwacht het IMF voor dit jaar een wereldwijde groei van 2,9 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan in oktober werd aangenomen, maar de groei ligt onder het “historisch gemiddelde” in vergelijking met de afgelopen twee decennia. Maar nu China is afgestapt van zijn strenge coronabeleid, zou de weg vrijgemaakt kunnen zijn voor een herstel van de wereldeconomie, klinkt het.

Al bij al zijn er in veel economieën “positieve verrassingen” en een “onverwacht grote veerkracht”. Het IMF verwacht niet dat de wereldeconomie dit jaar in een recessie zal belanden.

“De vooruitzichten zijn minder somber dan in onze prognose van oktober”, verklaart Pierre-Olivier Gourinchas, hoofdeconoom van het IMF, die benadrukte dat “het komende jaar weliswaar moeilijk zal blijven, maar ook een keerpunt kan zijn”, voordat de groei in 2024 weer aantrekt en de inflatie “afneemt”.