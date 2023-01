Brazilië wil geen munitie leveren voor Duitse tanks in Oekraïne: “We zijn land van vrede”

“Brazilië is niet geïnteresseerd in het leveren van munitie voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland”, zei Lula op een gezamenlijke persconferentie met Scholz, die zondag in Brazilië aankwam, zijn laatste halte op een vierdaags bezoek aan Zuid-Amerika. “Brazilië is een land van vrede en dat is waarom Brazilië niet wil deelnemen aan deze oorlog, ook niet indirect.”

Duitsland heeft tot dusver dertig Gepard-tanks aan Oekraïne geleverd en nog eens zeven beloofd. Het land zal ook Leopard-tanks aan Kiev leveren. Munitie voor de tanks is echter schaars. Hoewel het Duitse wapenbedrijf Rheinmetall momenteel een fabriek aan het opzetten is, zal de productie niet voor juli gestart zijn.

In april vorig jaar, twee maanden na de start van de Russische inval in Oekraïne, had Duitsland Brazilië benaderd met de vraag om munitie te leveren voor de Gepard-tanks. Nu heeft Lula dus de deur volledig gesloten.