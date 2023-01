Paus Franciscus vertrekt op zesdaagse reis naar Congo en Zuid-Soedan

De paus zal tot vrijdag in de Congolese hoofdstad Kinshasa verblijven, waarna hij naar de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba zal afreizen. Zondag keert hij terug naar het Vaticaan.

Met zijn bezoek wil de paus een boodschap van vrede en verzoening brengen in de twee landen die zwaar getroffen worden door conflicten, geweld en natuurrampen.

In de oostelijke regio’s van Congo is het aantal gewelddadige incidenten tussen gewapende rebellen en veiligheidstroepen de laatste tijd toegenomen. In Zuid-Soedan, dat in 2011 onafhankelijk werd van Soedan, zijn er dan weer geregeld botsingen tussen rivaliserende stammen.

Hoogtepunten van de reis worden naar verwachting een mis op de militaire luchtmachtbasis van Kinshasa woensdag, die 1 miljoen gelovigen zou trekken, en ontmoetingen tussen de paus en slachtoffers van geweld, vluchtelingen en ontheemden.