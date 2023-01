Human Rights Watch: “Oekraïne maakte wellicht zelf burgerslachtoffers met illegale landmijnen”

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vermoedt dat Oekraïense troepen illegale landmijnen hebben ingezet tegen de Russische bezetter. Dat besluit trekken ze uit een onderzoek rond de stad Izjoem, die tot september in Russische handen was.

Eerder raakte al bekend dat Rusland PFM-mijnen inzet bij de invasie van Oekraïne, ook wel vlindermijnen genoemd. Dat is een type dat op mensen gericht is. Sinds de Ottowa-conventie in 1997 verbindt het merendeel van de landen wereldwijd zich ertoe om dat soort wapens niet in te zetten omdat het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen burgerlijke en militaire slachtoffers. Hoewel Oekraïne in 1999 het verdrag ook tekende, gaan nu vermoedens op dat het land wel degelijk PFM-mijnen gebruikt heeft. Rusland is daarentegen geen lid van het verdrag.

Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, erfde Oekraïne een grote voorraad aan landmijnen van het teruggevonden type. Naar eigen zeggen zijn daarvan al ongeveer 3,4 miljoen vernietigd, ongeveer de helft. De rest zou nog steeds opgeslagen zijn.

Negen locaties

Izjoem werd vorig jaar tussen april en september bezet door Rusland. HRW stelde vast dat in die periode op negen verschillende locaties in de regio een incident plaatsvond met vlindermijnen. Daarbij vielen zeker elf dodelijke slachtoffers onder de inwoners. Medische hulpverleners die het type wonde dat een vlindermijn veroorzaakt herkennen, spreken van minstens 50 ernstig gewonde patiënten, onder wie vijf kinderen. Daarbij was meestal een amputatie van bijvoorbeeld het onderbeen nodig.

Oleksandr Polisjtsjoek, de Oekraïense plaatvervangende minister van Defensie, houdt voet bij stuk dat zijn leger trouw is gebleven aan het internationaal mensenrecht en alle verdragen dat het land heeft getekend. Meer informatie over de door Oekraïne gebruikte wapens wil hij naar eigen zeggen niet geven voor het einde van de oorlog.

HRW vraagt nu aan Oekraïne om toch een onderzoek te starten naar het gebruik van vlindermijnen door eigen troepen en de overgebleven stock voor eens en altijd te vernietigen. In hetzelfde rapport roept de organisatie ook Rusland op om het verdrag te tekenen.