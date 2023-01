Ook in het vrouwenvoetbal lijkt een ‘recordtransfer’ in de maak (maar de bedragen zijn nog eerder bescheiden)

© Action Images via Reuters

Speelt Alessia Russo eerstdaags voor Arsenal? Volgens de Britse pers is de sterspeelster van Manchester United op weg naar de club uit London en zou hiervoor een voor het vrouwenvoetbal recordbedrag worden betaald.

Russo weigerde vorig jaar haar contract bij Manchester United open te breken en kan op het einde van dit seizoen de club transfervrij verlaten. Arsenal zou de aanvalster al meteen willen overnemen en heeft daarvoor een bod bij United neergelegd. Het exacte bedrag is nog niet bekend maar het zou beduidend meer zijn dan de 455.000 euro die Barcelona afgelopen zomer betaalde om Keira Walsh over te nemen van Manchester City.

Beetje bij beetje worden ook betaald transfers gemeengoed in het vrouwenvoetbal maar de bedragen zijn nog steeds peanuts in vergelijking met het mannenvoetbal. De transfer van Neymar van Barcelona naar PSG is nog steeds de duurste voetbaltransfer uit de geschiedenis. De Parijzenaren betaalden 222 miljoen euro om de Braziliaanse aanvaller naar de Lichtstad te halen.