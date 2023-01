Dodentol na explosie in Pakistaanse moskee stijgt naar 89

Het dodental na de zelfmoordaanslag in een moskee in het noordwesten van Pakistan is gestegen tot zeker 89. In de nacht van maandag op dinsdag werden van onder het puin van het ingestorte gebouw nog minstens tien lichamen geborgen. Dat heeft een woordvoerder van de lokale politie gezegd. Meer dan 220 mensen raakten gewond.

De explosie deed zich maandag voor tijdens het middaggebed in een streng beveiligde zone van de stad Peshawar, waar zich ook veel politiegebouwen bevinden. De slachtoffers zijn voornamelijk politieagenten. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de aanslag veroordeeld. “Het was niets minder dan een aanval op Pakistan”, zei hij.

Voorlopig heeft niemand de aanslag opgeëist. Eind vorig jaar hebben de Pakistaanse taliban, die onafhankelijk opereren van de islamistische talibanregering in buurland Afghanistan, echter een wapenstilstand met de regering in Islamabad opgezegd. Sindsdien hebben ze meerdere aanslagen opgeëist. Ook de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) heeft in het verleden aanslagen op moskeeën opgeëist.

In Pakistan is de grote meerderheid van de bevolking van meer dan 230 miljoen inwoners moslim. Peshawar met zijn ongeveer twee miljoen inwoners was lange tijd het centrum van een onrustige regio in Pakistan. Na een militair offensief tegen islamistische terreurgroeperingen in 2014 was het er rustiger geworden. De voorbije jaren zit het aantal aanslagen echter weer in stijgende lijn. Een zelfmoordterrorist van IS blies zich in maart 2022 op in Peshawar. Daarbij vielen meer dan 60 doden.