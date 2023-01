Fan van Boca Juniors gespiesd op hekwerk en dat leidt tot pijnlijke situatie, maar ook gênante beelden

In Argentinië is de competitie na het behalen van de wereldtitel herbegonnen. Boca Juniors won de openingswedstrijd voor eigen publiek tegen Atletico Tucaman: 1-0. Maar het was vooral een fan van Boca Juniors die de aandacht opeiste. Hij raakte letterlijk gespiesd en moest bevrijd worden. En dat leidde tot gênante beelden die meteen viraal gingen.