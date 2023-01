Burgemeester De Wever smoort kritiek oppositie rond drugsgeweld in de kiem: “We verijdelen meer aanslagen dan er gebeuren”

“Vonden jullie het gepast om Calimero en zwarte pieten boven te halen in dit debat? Juist nu. Ik denk het niet. Ik vond het eigenlijk een zeer ongepaste opmerking.” Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) voelde zich op de gemeenteraad maandagavond onterecht aangevallen door zowel de oppositie als enkele meerderheidspartijen.

De politieke fracties in de Antwerpse gemeenteraad zaten in het drugsdebat rond één punt op één lijn. Ze betuigden allen hun medeleven aan de familie van de 11-jarige Firdaous. Zij overleed begin januari door een schietincident in Merksem.

Oppositiepartijen zeiden het wat scherper dan de Antwerpse meerderheidspartijen Vooruit en Open VLD. Maar de heldere boodschap aan De Wever was om meer samen te werken met de verschillende overheden. Het was ook duidelijk dat de Antwerpse fracties die federaal in de meerderheid zitten, volop de inspanningen in de strijd tegen de drugsmaffia van de Vivaldi-regering verdedigen.

Brussel en Antwerpen

“Wees burgemeester en niet partijvoorzitter, die zich steeds wil afzetten tegen de federale regering”, zegt Groen-fractieleider Ilse van Dienderen. “U bent echter een krak in het leggen van de zwarte piet bij anderen. Na de dood van het meisje zouden we echter allemaal aan hetzelfde zeel moeten trekken.” (Lees verder onder de foto)

Het slachtoffertje Firdaous. — © rr

Ook CD&V-fractieleidster Nahima Lanjri riep op tot samenwerking. “Het klopt niet dat Brussel niet luistert naar Antwerpen. Stop met de zwartepiet door te schuiven. Overleg en werk samen, want dat is cruciaal.”

Hetzelfde viel, weliswaar in bedektere termen, te horen bij de Antwerpse meerderheidspartijen Vooruit en Open VLD, die ook federaal in de regering zitten. “Op het federale niveau wordt meer dan ooit geïnvesteerd in de politie en het gerecht”, aldus Hicham El Mzairh (Vooruit). Open VLD-fractieleider Claude Marinower herhaalde de oproep tot meer samenwerking.

Onterecht

De Wever voelde zich onterecht aangevallen. De burgemeester benadrukte dat er innig wordt samengewerkt door de lokale politie, de federale gerechtelijke politie en het parket. “Er zijn ontelbare vergaderingen met de federale regering.” Hij erkende dat er inspanningen zijn rond justitie en de komst van een havenkorps.

“Is dit voldoende? Nee, dit is niet voldoende”, vond De Wever. “Ik schets hier de realiteit en speel geen zwartepiet door. Er is een kind van 11 jaar gedood. Het verbaast mij dat er nog steeds geen grote urgentie is voor deze nationale crisis.”

Vervolgens somde hij al zijn inspanningen op met de haven van Rotterdam en zijn reis naar de Verenigde Staten enkele weken geleden. “U verwijt mij dan nu van Calimero te spelen? Vindt u dit op dit moment gepast? Echt? Dit is zeer ongepast.” De Wever staat niet te wachten op de wet bestuurlijke handhaving die de federale regering vorige week goedkeurde. “Ik hoop echt niet dat deze wet er door komt. Het zou voor ons een stap achteruit zijn.”

Ten slotte wees De Wever er op dat er meer drugsgerelateerde aanslagen worden verijdeld dan dat er worden gepleegd. “Het cijfer van het aantal verdachten die gevat worden is indrukwekkend. Helaas is het aantal mensen dat vanuit Nederland kan komen om dit soort feiten te plegen allesbehalve uitgeput. Ik durf u bijna niet te zeggen hoeveel aanslagen er niet zijn verijdeld omdat we de daders op voorhand hebben gepakt”, zo stelt De Wever. Volgens De Wever werden er vorige week zes personen opgepakt nog voor ze een aanslag konden plegen. Op die manier werden er twee aanslagen verijdeld.