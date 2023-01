Antwerp aanvaardt drie speeldagen schorsing voor Calvin Stengs niet: “Ik heb Diawara nooit een klap willen geven”

Calvin Stengs (24) is verschenen voor het Disciplinair Comité na zijn rode kaart tegen Anderlecht. Het bondsparket bleef drie speeldagen effectieve schorsing vragen, de verdediging (Antwerp) heeft aangehaald dat dat overdreven is.

Stengs kreeg rood op Anderlecht voor een slaande beweging richting Diawara – de Nederlander werd wel zelf eerst vol in het gezicht geraakt door Diawara. Scheidsrechter Erik Lambrechts gaf tijdens de zitting aan dat er inderdaad een voorafgaande fout was van Diawara en dat de Anderlecht-speler “zeker niet vol geraakt” werd. De bondsprocureur (Jan Keulen) hield een zeer lijvige uiteenzetting en meende dat Stengs nog goed wegkwam met drie speeldagen effectief. Daar was de verdediging van Antwerp het niet mee eens.

Stengs sprak zelf ook kort: “Ik heb die speler nooit iets willen aandoen. Ik werd in eerste instantie geraakt, toen reageerde ik niet, maar toen kwam er nog eens een arm en wilde ik mezelf losrukken. Ik moet hieruit leren, ik had niet moeten reageren. Maar ik heb hem nooit een klap willen geven.”

Bondsprocureur Keulen besloot de zitting: “Twee speeldagen schorsing voor een slaande beweging, dat is voor mij een brug te ver. Ik vraag een bevestiging van ons voorstel: drie speeldagen effectief plus één met uitstel.”

Speelgerechtigd tegen Union

Een uitspraak volgt later. De straf gaat sowieso pas in na woensdag, omdat Antwerp het schorsingsvoorstel van drie speeldagen niet aanvaardde en waardoor Stengs kan spelen in de beker tegen Union.

Voor Antwerp, dat weinig fitte middenvelders ter beschikking heeft, is Stengs een onmisbare schakel. Vandaar deze beslissing: de beker is een belangrijke doelstelling.