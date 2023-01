Samsung verwacht ook dit jaar wereldwijd minder verkochte smartphones

Samsung verwacht dat smartphones ook in 2023 minder in trek zullen zijn. Dat zei de wereldwijde marktleider dinsdag. Als gevolg van de torenhoge inflatie stellen veel consumenten dure aankopen uit.

“Te midden van langdurige geopolitieke kwesties, aanhoudende inflatie en de economische vertraging, verwachten we dat de smartphonemarkt zal krimpen in 2023”, zei Daniel Araujo, bij Samsung verantwoordelijk voor de divisie mobiele apparaten. Het segment voor het brede publiek zal daarbij “de meeste impact” ondervinden.

Nochtans hadden de geleidelijke coronaverspoepelingen in China de hoop op een herstel aangewakkerd. In 2022 stortte de grootste markt voor smartphones fors in, en daar wordt in 2023 beterschap verwacht. Maar China alleen is niet genoeg om de smartphoneverkopen weer te doen groeien, blijkt uit de vooruitzichten van Samsung.

Ook in het voorbije jaar zette Samsung al tegenvallende verkopen in de boeken. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern kende in het laatste kwartaal van 2022 zijn grootste winstval in meer dan tien jaar: de bedrijfswinst zakte met 69 procent tot 4,3 biljoen won (3,2 miljard euro). Analisten hadden gerekend op zowat 5,8 biljoen won.

Samsung heeft het over een “aanzienlijk verslechterd bedrijfsklimaat” in het vierde kwartaal. Niet alleen minder vraag naar smartphones speelden het concern parten, het verkocht ook fors minder computerchips en beeldschermen, omdat ook andere elektronicamakers de vraag naar hun producten zien terugvallen.