Ryanair-directie doet voorstel aan vakbonden, vrijdag overleg

Het Belgische Ryanair-personeel staakte tijdens de kerstvakantie twee weekends op rij. De vakbonden zijn misnoegd over de houding van de Ierse budgetvlieger, die volgens hen nog altijd weigert om de Belgische wetgeving te respecteren en het wettelijke minimumloon te betalen. Daarna kwamen ze met een ultimatum: de directie kreeg tot eind deze maand de tijd om met een bevredigend voorstel te komen, anders zou het personeel het werk twee dagen per maand neerleggen tot er een oplossing is.

Dat voorstel is er nu op de valreep gekomen, bevestigt Hans Elsen van ACV Puls dinsdagochtend. Over de inhoud van de tekst wil hij voorlopig niets kwijt. “Vrijdag zitten we nogmaals samen”, aldus Elsen. Pas dan zal blijken of het voorstel tot een akkoord zal leiden, dat de vakbonden dan aan het personeel zullen voorleggen. De eerste signalen lijken alvast positief: “Het is het eerste voorstel van Ryanair waarover gepraat kan worden”, luidt het.

Een mogelijke staking bij het Belgische Ryanair-personeel dit weekend is zo alvast afgewend. “Of de stakingen definitief van de baan zijn, hangt af van de vergadering van vrijdag”, benadrukt Elsen.