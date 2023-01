WK vrouwenvoetbal wordt groot succes! Eerste match in Australië verhuist naar groter stadion

Vanwege de grote vraag naar tickets wordt de eerste wedstrijd op Australische bodem van het WK vrouwenvoetbal van komende zomer (20 juli - 20 augustus) afgewerkt in een groter stadion. Dat heeft de Australische voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

In plaats van het nieuwe Allianz Stadium, dat een capaciteit heeft van 42.500 plaatsen, zal het Stadium Australia - eveneens in Sydney - op 20 juli het duel Australië-Ierland ontvangen. In het voormalig olympisch stadion kunnen meer dan 82.000 toeschouwers terecht. De Wereldvoetbalbond FIFA keurde de verhuis al goed.

Het WK, dat eveneens plaatsvindt in Nieuw-Zeeland, wordt eerder op de dag geopend in Auckland. Na de openingsceremonie vindt in Eden Park het eerste WK-duel plaats tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen.

In het Stadium Australia wordt op 20 augustus ook de WK-finale gespeeld. (belga)