Juventus informeerde naar Tessa Wullaert

Red Flame Tessa Wullaert (29) is uitstekend op dreef bij Fortuna Sittard en dat hebben ook de buitenlandse topclubs gezien. Zelfs het grote Juventus.

Juventus heeft geïnformeerd naar de transfervoorwaarden, ook West Ham polste, maar voor Fortuna Sittard is een vertrek niet aan de orde. Ook Wullaert zelf is gelukkig in Nederland, dus zij dringt evenmin aan op een transfer. Vorige week werd Wullaert tweede op de Gouden Schoen na Nicky Evrard.