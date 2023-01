Economen: “Brexit kost Britse economie 100 miljard pond per jaar”

De Brexit kost de Britse economie zo’n 100 miljard pond per jaar, hebben economen van data- en persbureau Bloomberg uitgerekend. Omgerekend is dat bijna 114 miljard euro. Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie laat zich volgens de deskundigen op meerdere manieren voelen. Zo staan de investeringen onder druk en kampen Britse ondernemingen met een groot tekort aan arbeidskrachten. Daardoor zou de Britse economie nu 4 procent kleiner zijn dan zonder de Brexit het geval zou zijn geweest.

Economen Ana Andrade en Dan Hanson stellen zich in een nieuw Bloomberg Economics-rapport de vraag of het Verenigd Koninkrijk zichzelf schade heeft berokkend door Brussel de rug toe te keren. “Het bewijs suggereert tot dusver nog steeds van wel”, schrijven ze. “De belangrijkste conclusie is dat de breuk met de interne markt de Britse economie mogelijk sneller heeft geraakt dan wij, of de meeste andere voorspellers, hadden verwacht.”

Hanson en Andrade schatten dat het Verenigd Koninkrijk als het in de EU was gebleven zo’n 370.000 arbeidskrachten uit andere EU-lidstaten zou hebben gehad die er nu niet werken. Dit gemis kan volgens hen slechts ten dele worden gecompenseerd door de komst van migranten van buiten de EU.

Met hun bevindingen spreken de economen beweringen van premier Rishi Sunak tegen dat de Brexit juist zijn vruchten begint af te werpen voor de Britse economie. Hij omschreef de Brexit eerder deze week nog als een “enorme kans”. Door de banden met de EU te verbreken, kan Groot-Brittannië volgens Sunak vrijhavens creëren om de handel te stimuleren en de regels voor financiële diensten te hervormen ten voordele van de banken in de Londense City.