Vijftien ontvoerde Burkinezen dood teruggevonden

In het westen van Burkina Faso zijn maandag vijftien mensen dood teruggevonden nadat ze een dag eerder waren ontvoerd door een groep vermoedelijke jihadisten. Dat heeft de regionale gouverneur dinsdag bekendgemaakt.

“Op 30 januari rond 12.00 uur zijn vijftien levenloze lichamen gevonden in het dorp Linguekoro, in de provincie Comoé, na de ontvoering zondag van 24 mensen in twee bussen door gewapende mannen”, aldus de gouverneur, kolonel Jean-Charles Somé.