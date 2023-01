Amper drie dagen na dood voetballer Omar (33) overlijdt ook z’n vader Mbark

Amper drie dagen na de dood van de Houthalense voetballer Omar Achadoud (33) is ook z’n vader Mbark overleden. Dat meldt de Islamitische Moskee in Houthalen.

Het plotse overlijden van Omar Achadoud sloeg afgelopen weekend in als een bom. De 33-jarige voetballer van Houthalen La Baracca (2de nationale futsal) en Future Winterslag (vierde provinciale) stierf in z’n slaap na een woelige periode. Twee weken eerder was hij vader geworden van een zoontje, maar daarna moest in allerijl z’n zieke vader vanuit Marokko naar België repatriëren.

“Omar maakte zich veel zorgen om z’n vader, die niet lang meer te leven heeft”, zei coach en goede vriend Adil Yilmaz dit weekend nog aan Het Belang van Limburg. Omars schoonbroer Khalid: “Heel de familie was zich aan het voorbereiden op het overlijden van vader Mbark, en dan gebeurt dit.”

Voor de familie Achadoud volgt nu al een tweede klap. Maandag overleed ook Mbark Achadoud, de vader van Omar. Dat meldt het bestuur van de Islamitische Moskee Houthalen. Daar wordt Omar woensdag begraven. Voor de plechtigheid voor z’n vader is nog geen datum bekend.