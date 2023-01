Economie eurozone lijkt te ontsnappen aan recessie

De eurozone lijkt op weg om aan een economische recessie te ontsnappen, met dank aan een onverwachte groei in de laatste drie maanden van het jaar.

Volgens cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat is de economie in de eurozone in het laatste kwartaal heel licht (0,1 procent) gegroeid. Analisten waren uitgegaan van een economische krimp.

Grote economieën als de Duitse en Italiaanse kenden een negatieve groei in het laatste kwartaal, maar onder meer de Spaanse en Franse economie bleven licht groeien. Ook de Belgische econome groeide licht (0,1 procent).