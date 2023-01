Alles wat u moet weten over WK voor clubs: Real Madrid mikt op vijfde eindzege, Braziliaanse outsider en wat kan Lamkel Zé?

Het WK voetbal voor clubs (1-11 februari) gaat woensdag van start in Marokko. Real Madrid is recordhouder met vier eindzeges, de Koninklijke hoopt op een vijfde. De Madrilenen kunnen de tiende Champions League-winnaar op een rij worden die het toernooi wint. Copa Libertadores-laureaat Flamengo wordt waarschijnlijk hun lastigste opponent.

Real Madrid won het WK voor clubs in 2014, 2016, 2017 en 2018. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard, in La Liga tweede op vijf punten van leider Barcelona, komt pas op 8 februari in actie in de halve finales. De tegenstander daarin wordt het Amerikaanse Seattle, het Egyptische Al-Ahly of het Nieuw-Zeelandse Auckland. Die laatste twee teams werken woensdag de eerste ronde af.

De winnaar van het duel tussen het Saoedische Al-Hilal en het Marokkaanse Wydad Casablanca, dat Didier Lamkel Zé huurt van KV Kortrijk en Reda Jaadi (onder meer ex-Antwerp) onder contract heeft staan, treft op 7 februari het Braziliaanse Flamengo in de andere halve finale.

Seattle Sounders is de eerste vertegenwoordiger van de MLS die deelneemt aan het WK voor clubs. Naast de continentale kampioenen is ook Al-Ahly, verliezend finalist van de Afrikaanse Champions League, van de partij. Bij de Egyptenaren staat Percy Tau (ex-Union, -Club Brugge en -Anderlecht) onder contract.

Op het komende WK voor clubs zullen scheidsrechters tijdens de wedstrijden beslissingen van de videorefs uitleggen aan het publiek. Twee weken geleden werd dat beslist door de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de voetbalreglementen wereldwijd coördineert. De communicatie tussen de refs en de videoscheidsrechters blijft geheim, enkel hun uiteindelijke beslissing zal worden uitgelegd aan het publiek.

Programma:

Eerste ronde (1 februari):

Al-Ahly (Egy) - Auckland City (NZe)

Tweede ronde (4 februari):

Seattle Sounders (VSt) - Al-Ahly of Auckland

Wydad Casablanca (Mar) - Al-Hilal (ASa)

Halve finales (7 en 8 februari):

Flamengo (Bra) - Wydad of Al-Hilal (op 7 februari)

Real Madrid (Spa) - Seattle of Al-Ahly of Auckland (op 8 februari)

Finale op 11 februari