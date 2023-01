Einde aan jarenlange machtsstrijd: Aldi-families begraven strijdbijl

De erfgenamen van Aldi Nord-oprichter Theo Albrecht maken een einde aan hun aanslepende machtsstrijd. Ze bundelen hun eigenaarschap in één enkele stichting waarvan beide familietakken een gelijk belang in handen krijgen. Dat maakte de discountsupermarktketen maandagavond bekend.

Aldi ontstond toen de broers Karl en Theo Albrecht de kruidenierszak van hun ouders overnamen na de Tweede Wereldoorlog. Begin de jaren 60 beslisten ze na een dispuut over de verkoop van sigaretten om ieder hun eigen weg te gaan met twee zelfstandige groepen. Daarvoor deelden ze Duitsland op in een noordelijk en zuidelijk deel. Theo ging verder met Aldi Nord, Karl met Aldi Süd.

Het is bij Aldi Nord waar al jarenlang een machtsstrijd aan de gang was tussen de families van de zoons van Theo Albrecht: Theo en Berthold. Het eigenaarsschap van Aldi Nord is verdeeld over drie entiteiten – de Markus-, Lukas- en Jakobusstichtingen – die allemaal het licht op groen moeten zetten voor grote investeringen en strategische beslissingen. Vooral in de Jakobusstichting probeerden de telgen van Berthold Albrecht zich te laten gelden, met ook een juridische strijd tot gevolg. Theo Albrecht junior verweet daarbij de weduwe van zijn broer, Babette, uit te zijn op geld.

Nu hebben de erfgenamen beslist om de strijdbijl te begraven. Aldi Nord zal worden ondergebracht in één holdingmaatschappij, waarvan beide families evenveel in handen krijgen. Ze schikken zo ook al hun juridische geschillen.

Aldi Nord en Aldi Süd hebben wereldwijd alles samen meer dan 11.000 winkels. De Belgische vestigingen vallen onder Aldi Nord.