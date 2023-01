Premier De Croo: “Werkzaamheidsgraad moet overal in het land omhoog”

De werkzaamheidsgraad moet het komende jaar overal in het land de hoogte in, en het beleid moet zich richten tot “groepen die moeilijk te activeren zijn”. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in zijn toespraak voor de overheden van het land op het koninklijk paleis.

2022 was niet het makkelijkste jaar, stak de premier dinsdag van wal met een understatement. De naweëen van de coronapandemie vielen samen met een nieuwe oorlog op het Europese continent, met een impact op de economie, de gezinnen en – onder meer door massale steunmaatregelen – ook op de begroting. Die steun was nodig, benadrukte De Croo. “In moeilijke tijden moeten de overheden tussenkomen. Maar wanneer de storm voorbij is, moet men de zeilen bijzetten en terugkeren naar gezonde overheidsfinanciën.”

Volgens de premier gaat dat onvermijdelijk samen met een stijging van de werkzaamheidsgraad, “overal in ons land, in elke regio, in elke stad”. Het beleid moet zich daarbij volgens hem richten tot groepen die moeilijk te activeren zijn. “Als samenleving kunnen we het ons niet veroorloven om talent onbenut te laten. We mogen niemand achterlaten, en dat geldt ook voor onze arbeidsmarkt. De strijd om al ons talent te mobiliseren vereist de inzet van ons allemaal.”

Naast de werkzaamheidsgraad blijft ook de energiezekerheid en -onafhankelijkheid voor De Croo het komende jaar een belangrijke werf. Hij wil nog meer samenwerking met de landen rond de Noordzee om “de hele Noordzeekust van Noorwegen tot bij onze zuiderburen uit te bouwen tot de allergrootste groene energiecentrale ter wereld met een centrale rol voor onze Belgische industrie.”