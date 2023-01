Geraardsbergen weigert losgeld te betalen, hackers dreigen nu “gevoelige info” te publiceren

Hackers plaatsten in september ransomware op servers van de stadsadministratie waardoor een virus in het systeem raakte en tegelijk losgeld werd gevraagd. Volgens Veerle Mertens (CD&V), schepen van ICT, was de dienstverlening toen tijdelijk grondig verstoord maar bleven wel nog heel wat diensten actief. “De telefonie, e-mail, afsprakensysteem, het e-loket en veel stadsdiensten werkten wel nog.” De hackers vroegen losgeld maar het lokaal bestuur weigerde daar op in te gaan. Wie achter de aanval zat, is niet duidelijk en wordt nog verder onderzocht.

LEES OOK. Gevolgen hacking stadsadministratie bleven beperkt

LEES OOK. Stadsadministratie werd gehackt via e-mail, hacker eiste losgeld

“Er waren geen indicaties dat er belangrijke info is ontvreemd”, was de analyse na de cyberaanval. Maar nu heeft hackersgroep Lockbit op zijn website een bericht geplaatst dat dreigt om op 15 februari “alle beschikbare gegevens te publiceren.” Om welke data het dan zou gaan en of er losgeld wordt gevraagd om de publicatie tegen te houden is niet duidelijk.

“Wij willen erop wijzen dat er geen nieuwe hacking gebeurd is”, reageert de stad. “Tot op heden werden we niet rechtstreeks gecontacteerd door de hackers. Bovendien hebben ze geen bewijs aangeleverd dat ze gegevens in hun bezit zouden hebben.”