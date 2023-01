Zwitserse politie vindt twee lichamen na lawine, link met vermiste Belg en Française?

De zoektocht naar twee wandelaars werd dinsdagochtend afgerond, zo laat de lokale politie in een verklaring weten. Maandag zei de politie al dat ze het gebied waar de twee slachtoffers zich zouden kunnen bevinden, had gelokaliseerd na het vinden van “concrete elementen”. “Gezien het aantal dagen dat verstreken is en de gevonden elementen, is de reddingsactie afgelopen”, zei een woordvoerder van de politie maandag nog.

Het openbaar ministerie heeft een onderzoek ingesteld.